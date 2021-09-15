Катунь24: Виктор Томенко провел рабочую встречу с руководством компании «ЭкоНива-АПК Холдинг»

Виктор Томенко обсудил с генеральным директором ООО «ЭкоНива-АПК Холдинг» Штефаном Дюрром реализацию инвестиционного проекта по строительству в Тальменском районе современного животноводческого комплекса на 6 тысяч коров.

Фото: Правительство Алтайского края

Напомним, инвестиционный проект по организации сельскохозяйственного производства в Тальменском районе реализуется с 2018 года в рамках заключенного трехстороннего соглашения о социально-экономическом партнерстве, которое подписали Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Тальменского района Сергей Самсоненко и президент группы компаний «ЭкоНива» Штефан Дюрр. Инвестпроектом предусмотрено строительство семи коровников, в том числе одного с современным доильным залом, а также объектов инфраструктуры — водонапорного узла, склада для комбикормов и силосной площадки, сооружений инженерного обеспечения. Часть работ по проекту уже выполнена: подведены инженерные коммуникации, завершена заливка фундаментов на всех семи коровниках, закуплены техника и оборудование для выполнения сезонных работ.

По информации руководства компании «ЭкоНива-АПК Холдинг», строительство животноводческого комплекса приостановлено в связи с задержкой открытия кредитного финансирования со стороны банка-партнера.

В ходе рабочей встречи Штефан Дюрр заверил Губернатора края, что инвестиционные планы «ЭкоНива-АПК Холдинг» остаются в силе, строительство современного животноводческого комплекса в Тальменском районе будет продолжено. В ходе общения стороны пришли к договоренности о корректировке сроков реализации трехстороннего соглашения. Строительство животноводческого комплекса планируется завершить в 2022-2023 годах.

Катунь24