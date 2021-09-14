Катунь24: В Алейске открыли первый в Алтайском крае муниципальный центр поддержки добровольчества

Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Алтайского края Виктор Томенко и представитель президента по общественным проектам, герой России Алексей Романов.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алейске открыли первый в Алтайском крае муниципальный центр поддержки добровольчества

Окружной форум добровольцев #МЫВМЕСТЕ в выходные собрал 50 участников из Алейска и 9 районов края. Гости пообщались с экспертами. В том числе с представителем Международной премии #МЫВМЕСТЕ в Алтайском крае Максимом Банных. Он поделился опытом создания документальных фильмов в рамках проекта «Победа в каждом из нас». Именно видеоформат позволил наиболее полно отразить авторский замысел и рассказать истории ветеранов войны и тружеников тыла.

Среди участников форума #МЫВМЕСТЕ Анастасия Козина. В её семье потребность помогать людям передаётся из поколения в поколение. Волонтёром школьница стала по велению сердца и совету своей бабушки.

Благодаря победе Алтайского края во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел», а также поддержке депутатов АКЗС и регионального представителя Международной премии #МЫВМЕСТЕ Максима Банных у добровольцев в Алейске появился свой штаб. Открытие муниципального центра должно дать импульс развитию добровольчества не только в Алейске, но и в близлежащих районах.

Волонтерский центр призван координировать работу добровольческих отрядов и в случае необходимости может делать это в дистанционном формате. В сложный период пандемии и санитарных ограничений на Алтае стали активно развиваться семейное и медицинское, медиа- и автоволонтерство. Виктор Томенко подчеркнул важность работы волонтёров. Региональные власти в будущем намерены уделить большое внимание развитию добровольчества.

В центре для волонтеров работают обучающие площадки. Здесь можно развить навыки в журналистике, работе с социальными сетями и по другим актуальным сегодня направлениям. Около 114 тысяч жителей края занимаются волонтёрской работой. И ряды добровольцев постоянно пополняются. Муниципальные центры должны стать опорными пунктами для дальнейшего развития движения. Ведь вместе можно решить даже самые сложные задачи.

Катунь24