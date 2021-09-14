Катунь24: В селе Гришковка Немецкого национального района возвели современную детскую площадку

Её построили на месте заброшенного ещё в советское время парка.

Фото: Катунь 24

На площадке постелили специальное покрытие и приобрели игровое оборудование. Всё это благодаря программе «Комплексное развитие сельских территорий». На участие в ней местные власти подали две заявки ещё в прошлом году. Обе одобрили, и выделили на реализацию около 6 млн рублей.

Площадка в настоящий момент почти готова. Осталось лишь высадить деревья и засеять газон. Сделать эти работы планируют до конца октября. В планах администрации Гришковского сельсовета возведение спортивной площадки рядом с детской.

Катунь24