Катунь24: Вице-президент Федерации дзюдо Алтайского края получил звание «Заслуженный работник физической культуры Российской Федерации»

Заслуги Вячеслава Елистратова отмечены указом президента РФ.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, Вячеслав Юрьевич с 1996 года является вице-президентом Федерации дзюдо Алтайского края, продвигает развитие детского дзюдо в муниципалитетах. В селе Алтайском Алтайского края ежегодно проходит турнир по дзюдо среди мальчиков на призы Школы самбо и дзюдо имени Владимира Шкалова, в котором принимает участие около 200 человек.

Под его руководством спортивная школа олимпийского резерва «Спарта» — одна из самых лучших и перспективных школ Барнаула и края. Тренеры школы неоднократно становились победителями краевых и городских конкурсов на звание «Лучший детский тренер года». За последние три года школой подготовлено 5 мастеров спорта, 12 кандидатов в мастера спорта и 11 перворазрядников.

Катунь24