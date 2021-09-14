Катунь24: В России решили увеличить число льготников по оплате ЖКХ

Уже осенью в Госдуме внесут законопроект о снижении максимальной доли расходов на ЖКХ в общем доходе семьи. Об этом «Известиям» сообщили в комитете жилищной политики.

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По данным издания, с 2022 года этот показатель планируют снизить до 18 % и с 2025 года до 15 %. Сейчас же в большинстве регионов России предельная планка составляет 22 %. Те расходы, которые превышают эту планку, оплачиваются из регионального бюджета.

Такая поддержка доступна примерно 3 миллионам семей. Если закон вступит силу, то ожидается, что ещё миллион россиян получат право на неё после снижения планки.

Катунь24