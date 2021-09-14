Катунь24: В Омске у Иртыша нашли остатки старинного судна

Точный возраст находки и её значимость предстоит выяснить археологам.

Фото: Омское региональное отделение ВООПИК

В Омске обнаружили остов судна второй половины XIX – начала XX века из-за сильного падения уровня воды в Иртыше.

«Видно боковые доски, шпангоуты, борта судна из древесины с огромными коваными гвоздями. Можно понять, что корабль был плоскодонный, на которых по Иртышу возили грузы», – рассказал ТАСС Алексей Пантелеев, член омского ВООПИК.

Он отметил, что находка может датироваться концом XIX – началом XX века, так как деревянные суда перестали делать с 30-х годов прошлого века и благодаря индустриализации перешли на изготовление металлических.

«Точнее возраст находки и её значимость определят археологи, которым мы передадим данные. Но она в любом случае представляет интерес для истории города», – заключил Алексей Пантелеев.

Катунь24