ГОРНЯК22 15.09.2021
Алтайский край

Катунь24: В Барнауле открыли новую спортивную площадку

Горняк22
16 часов Ago

Спортивный объект расположился на проспекте Строителей, 30.

Фото: «Алтайский спорт»

Открытие площадки «Пионер Арена» для игровых видов спорта состоялось 11 сентября, в День города. На новой площадке барнаульцы могут играть в баскетбол, волейбол, мини-футбол и гандбол.

Как рассказал «Алтайскому спорту» президент Фонда поддержки и развития спорта Алтайского края Андрей Галанин, работы по строительству объекта начались в июле и должны были завершиться к 1 августа, однако подрядчик не уложился в сроки. Бюджет стройки составил около 3 миллионов рублей.

Катунь24

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