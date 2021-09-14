ГОРНЯК22 15.09.2021
Алтайский край

Катунь24: В Новосибирской области спасатели ликвидируют разлив нефти на протоке Оби

Горняк22
16 часов Ago

Площадь загрязнения составляет около 100 кв.м.

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

«Накануне, 12 сентября, в 11:30 (мск) от очевидца поступило сообщение, что на берегу о. Рыбачий Колыванского района в лужах на частично обмелевшей протоке реки Обь было обнаружено загрязнение береговой линии нефтепродуктами на площади около 100 кв.м.», – сообщает ГУ МЧС региона.

На место происшествия незамедлительно были направлены оперативная группа 63-й пожарно-спасательной части, спасатели аварийно-спасательной службы Новосибирской области, представители Администрации Колыванского района.

Предположительно, радужные пятна на реке могли образоваться от баржи, которая находится на утилизации. Специалисты установили на участке боновые заграждения длиной 8 м. Как сообщают в ведомстве, угрозы загрязнения реки Обь нет.

Катунь24

Добавить комментарий

Похожие записи:

Горняк22: Около 1 тысячи сотрудников остаются на «удаленке» в Алтайском крае

Горняк22: Около 1 тысячи сотрудников остаются на «удаленке» в Алтайском крае

Горняк22
16 часов Ago
Удаленная работа Фото: pixabay.com Дистанционно продолжают работать в основном работники финансовых, страховых, снабженческих организаций, присутствие которых в офисе не обязательно...
Горняк22: Около 1 тысячи сотрудников остаются на «удаленке» в Алтайском крае

Горняк22: Около 1 тысячи сотрудников остаются на «удаленке» в Алтайском крае

Горняк22
16 часов Ago
Удаленная работа Фото: pixabay.com Дистанционно продолжают работать в основном работники финансовых, страховых, снабженческих организаций, присутствие которых в офисе не обязательно...

Читать по теме:

ВТОПЕ: