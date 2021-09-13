Катунь24: Врач рассказал, как быстрее вылечить кашель

Кашель может сохраниться даже после выздоровления, поскольку он является реакцией организма на инфекцию.

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Какие существуют методы, позволяющие быстро от него избавиться, рассказал в интервью радио Sputnik врач-пульмонолог, генеральный директор клиники «Лор-Астма» Сергей Пурясев.

Специалист отметил, что кашель является воспалением, которое вызвано микробами. Поэтому при появлении кашля нужно обязательно принимать противовирусные, противовоспалительные и противомикробные средства. В некоторых случаях врач может назначить гормональные препараты на два-три дня.

В зависимости от тяжести заболевания кашель может продолжаться достаточно долго.

«Если у пациента ОРЗ, ОРВИ, кашель может сохраняться от пяти до пятнадцати дней. Если это тяжелое заболевание — воспаление легких или бронхит — то без должного лечения можно кашлять всю жизнь», — пояснил врач.

Для лечения кашля помимо лекарств можно использовать дополнительные средства. Врач считает, что в борьбе с этим недугом поможет любой нутряной жир. Он рекомендовал применять барсучий, гусиный, собачий, медвежий и лисий жир.

«Легкие, помимо того, что снабжают нас кислородом, — это «печка» нашего организма. Как только вы съели кусок сала или выпили жир, он начинает «разогревать» легкие. Из одного грамма жира выделяется девять калорий, «печка» разогревается, кровь начинает обогреваться. Если легкие разогревать, давать им жир, тогда они хорошо себя чувствуют. Если жира мало, человек дольше болеет, кашляет», — рассказал врач.

Также ускорить выздоровление могут горчичники, добавил Пурясев. По словам пульманолога, они дают разогревающий и раздражающий эффект. За счет него воспаление уходит.

Катунь24