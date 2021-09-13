Катунь24: Виктор Томенко принял участие в открытии первого в Алтайском крае межмуниципального центра поддержки добровольчества

Сегодня, 12 сентября, в Алейске открылся первый в Алтайском крае муниципальный центр поддержки добровольчества. Участие в торжественной церемонии приняли губернатор Алтайского края Виктор Томенко, Герой России, референт Управления Президента России по общественным проектам Алексей Романов, региональный представитель Международной премии #МыВместе в Алтайском крае Максим Банных и участники Окружного форума добровольцев #МыВместе.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Виктор Томенко отметил, что открытие муниципального центра дает хорошие перспективы для развития волонтерства не только в Алейске, но и близлежащих территориях.

«Мы имеем хороший опыт организации такой работы на региональном уровне. Но, естественно, вся жизнь наша проходит в муниципалитетах, поэтому надо приближаться к местам, где непосредственно находятся наши добровольческие организации, работают наши ребята», — отметил Виктор Томенко.

Деятельность центра будет охватывать 10 муниципальных образований.

Муниципальный центр станет не только местом встреч и общения. На его базе также будет регулярно проходить обучение, обмен практиками. Волонтерский центр призван объединять и координировать работу добровольческих отрядов с различными организациями и, в случае необходимости, может организовывать дистанционную работу. Как отметил Виктор Томенко, в период острых ситуаций, таких, как пандемия, этот формат востребован.

Напомним, сейчас от многих добровольческих массовых мероприятий пришлось отказаться или перевести в онлайн. Но люди не перестали заниматься добровольческой деятельностью. С учетом ситуации стали активнее развиваться медиа- и автоволонтерство, семейное и медицинское волонтерство.

«До конца года мы в Алтайском крае откроем такие межмуниципальные окружные центры во всех управленческих округах и посмотрим, как они будут работать. Если будет такая перспектива, необходимость и возможность – будем расширять эту практику», — заверил губернатор.

Как сообщает официальный сайт Алтайского края, создание центра стало возможным благодаря победе Алтайского края во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел – 2020». Это позволило привлечь финансирование на развитие в регионе инфраструктуры добровольчества, в том числе создание 7 муниципальных центров поддержи волонтёрства. Алейский центр был отремонтирован и оснащен необходимым оборудованием.

Катунь24