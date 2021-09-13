ГОРНЯК22 13.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Впервые в Барнауле пройдёт региональный этап Всероссийского конкурса красоты «Леди и Миссис Хрустальная корона»

Горняк22
7 часов Ago

Уникальный шанс для каждой женщины Алтайского края заявить о себе не только в нашем регионе, но и выйти на международный уровень, проявить себя, свою женственность, поверить в себя и получить настоящую корону королевы. 

«Хрустальная корона» проводится в России более 30 лет. Юбилейный финал конкурса проходил в Москве на Красной площади.

Отличительная особенность проекта — каждая участница, прошедшая кастинг и выступившая на финале проекта, получает заслуженную Корону. 

«Основная цель проекта — продвижение в обществе индивидуальности образа женской красоты, сочетающей в себе внешнюю привлекательность, интеллект, целеустремленность и женственность», — рассказывает Наталья Пашинина, официальный региональный представитель, организатор конкурса «Хрустальная корона Алтай» 

«Создание новой идеологии — образа женщины, успешно реализующей себя в профессии, общественной жизни и семье, спорте, политике, творчестве и бизнесе. Это то, к чему мы стремимся», — считает Татьяна Артамонова, организатор конкурса «Хрустальная корона Алтай» 

Также проект призван показать многообразие национальных культур и традиций стран мира, роль женщин в сохранении культурного наследия многих поколений, важность женских качеств для сплоченности и взаимообогащения этих культур. Основным этапом конкурсного отбора будет демонстрация национального костюма. 

12 сентября начнётся знакомство участниц друг с другом и с партнёрами проекта, посещение мастер-классов, девичников, участие в фотосессиях. 

22 октября пройдёт финальное шоу, где жюри из разных городов определит финалисток проекта.

Победительницы представят свой регион на всероссийском конкурсе «Леди и Миссис Хрустальная Корона России — 2022» в Калининграде, после которого получат возможность представить нашу страну на самых престижных мировых конкурсах. 

Катунь24

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