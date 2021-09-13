Катунь24: Виктор Томенко встретился с волонтёрами #МыВместе в Алейске

Сегодня, 12 сентября, добровольцы 10 районов Алтайского края собрались в Алейске на Окружной форум добровольцев #МыВместе.

Фото: официальный сайт Алтайского края

Его участниками стали 50 волонтеров из Алейского, Мамонтовского, Ребрихинского, Романовского, Топчихинского, Усть-Калманского, Усть-Пристанского, Чарышского, Шипуновского районов и города Алейска.

Почетными гостями мероприятия стали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и Герой Российской Федерации, референт Управления Президента Российской Федерации по общественным проектам Алексей Романов.

Для волонтеров организованы обучающие площадки по разным направлениям. В их числе — введение в журналистику и работа с социальными сетями, мастер-класс по боевым искусствам.

Приветствуя участников форума, Виктор Томенко поблагодарил волонтеров за их работу. Он отметил, что добровольчество в крае развивается на системной основе и региональные власти продолжат уделять этой деятельности серьезное внимание. К настоящему времени 114 тысяч жителей края вовлечены в волонтёрскую работу.

Стоит отметить, что прошедший год оказался для добровольцев Алтайского края очень продуктивным. Наш край стал победителем Всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел – 2020», что позволило привлечь дополнительные средства для развития инфраструктуры добровольчества. Так, сегодня в Алейске будет открыт первый в крае Муниципальный центр поддержки добровольчества. Его деятельность будет охватывать территорию 10 районов. До конца года в регионе откроется 7 таких центров – в каждом управленческом округе.

В рамках окружного форума губернатор поучаствует в дискуссии «Диалог на равных» — федеральном проекте дискуссионных клубов, ответит на вопросы участников форума, сообщает официальный сайт Алтайского края.

Катунь24