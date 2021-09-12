Катунь24: В Бийске маршрутка с пассажирами перевернулась в результате аварии

ДТП произошло на пересечении улиц Ленинградская-Пугачева в Бийске утром 11 сентября 2021 года, сообщает «Бийск — мой город!».

Фото: «Инцидент Бийск»

Как рассказали очевидцы, пассажирская «Газель» ехала по главной дороге, когда в неё на большой скорости врезалась иномарка. За рулём автомобиля сидела женщина, которая не уступила дорогу.

В результате обе машины оказались на тротуаре – иномарка влетела в постройки, а «Газель» перевернулась на бок и прижалась к стене стоящего рядом здания.

В маршрутке находились пассажиры, которым пришлось самостоятельно выбираться из перевёрнутой «Газели». Сообщается, что пострадавших среди них нет. На месте аварии работает две кареты скорой помощи и пожарная машина. О состоянии водителя иномарки ничего неизвестно.

Катунь24