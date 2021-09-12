Катунь24: В посёлке под Барнаулом появился «культурный дворик»

Посёлок «Южный» получил грант администрации города в размере 185 тыс. рублей. Теперь около модельной библиотеки № 10 им. А.С. Пушкина (ул. Чайковского, 19) появился тематический уголок.

Фото: Правительство Алтайского края

Здесь поставили кованую скамейку с изображением профилей Александра Пушкина и его возлюбленной Натальи Гончаровой, кованые конструкции в виде столика с рукописью и известных героев сказок писателя – Царевны-лебедь и Золотой рыбки.

Торжественное открытие состоялось 10 сентября 2021 года. Ведущими мероприятия стали герои из произведений А.С. Пушкина: Кот учёный, Барышня-крестьянка и Евгений Онегин. Гости праздника приняли участие в интеллектуальных конкурсах, ответили на вопросы викторины и почитали отрывки из творчества поэта, рассказали в пресс-службе правительства Алтайского края.

Катунь24