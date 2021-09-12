Катунь24: Виктор Томенко и Александр Романенко обратились к барнаульцам в День города

Губернатор Алтайского края и председатель АКЗС поздравили жителей Барнаула с Днём города. Сегодня, 11 сентября 2021 года, краевая столица отмечает 291-ю годовщину.

«Яркий, самобытный Барнаул гордится своим неповторимым обликом и богатой историей. Здесь живут трудолюбивые, открытые люди, искренне любящие свою малую родину. Благодаря вам краевая столица динамично развивается, с каждым годом становится уютнее и краше», – рассказали политики.

Глава региона и председатель АКЗС отметили, что долгожданным событием стало присвоение Барнаулу почетного звания России «Город трудовой доблести» – героические заслуги барнаульских тружеников тыла в период Великой Отечественной войны признали на уровне государства. Также в этом году город с честью выдержал «экзамен по гостеприимству», став местом проведения второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, где участвовали спортсмены из 57 стран.

«Сердечно желаем городу и его жителям успехов во всех начинаниях! С днем рождения, Барнаул!», – поздравляют горожан Виктор Томенко и Александр Романенко.

Катунь24