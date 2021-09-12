Катунь24: Вячеслав Франк поздравил жителей Барнаула с Днём города

По словам мэра, 291-я годовщина станет для столицы Алтайского края особенной.

Фото: barnaul.org

Поздравление от градоначальника опубликовал пресс-центр администрации города. Вячеслав Франк поблагодарил горожан за неравнодушие и стремление сделать город лучше и пожелал здоровья, счастья и удачи.

«Дорогие барнаульцы!

От души поздравляю вас с праздником, с Днём города!

291-я годовщина станет для столицы Алтайского края особенной. В 2021 году Барнаулу присвоено почетное звание «Город трудовой доблести», которое краевой центр безусловно будет носить с честью.

День города – это замечательный, душевный праздник, который любят барнаульцы всех возрастов. К сожалению, в этом году эпидемиологическая обстановка не позволяет провести многие традиционные мероприятия. Но мы обязательно будем чествовать тех, чьим трудом и талантом славится наш город. Ведь все успехи и достижения краевой столицы – это результат труда его жителей.

Барнаул прирастает новыми жилыми кварталами, школами и детскими садами, спортивными объектами. Нас радуют победы в спорте, успехи в науке, культуре и искусстве. Во многом благодаря заботе и участию горожан Барнаул сохраняет свою уникальность и неповторимость. Важно, что молодое поколение с уважением относится к истории родного города, сохранению его культурного наследия, реальными делами и начинаниями способствует его благополучию.

Дорогие земляки! От всей души благодарен вам за неравнодушие, стремление улучшать жизнь в краевой столице. Пусть ваши энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал послужат дальнейшему развитию города. Каким будет завтрашний день Барнаула зависит от каждого из нас.

Желаю всем здоровья и счастья! Пусть удача сопутствует вам во всех начинаниях! С днем рождения, Барнаул!