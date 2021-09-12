Катунь24: В HeadHunter рассказали, какие молодые специалисты востребованы больше всего

С 27 июля по 20 августа 2021 года компания HeadHunter, которая занимается подбором персонала в Интернете, провела опрос среди работодателей и выяснила в каких специалистах, окончивших вуз в 2021 году, организации нуждаются чаще.

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Самыми востребованными стали технические специалисты (56 %). Затем идут бывшие студенты социально-экономических (31 %) и строительных (20 %) факультетов. Промежуточное положение занимают те, кто получил юридическую (15 %), транспортную (14 %) и гуманитарную (13 %) специальность. Меньше всего компании нуждаются в выпускниках спортивных (0 %), художественных (3 %), естественно-научных (5 %), педагогических (6 %), аграрных (7 %) и медицинских/фармацевтических (8 %) направлений.

Такая потребность в «технарях» обусловлена автоматизацией производственных процессов, рассказал «Известиям» генеральный секретарь Союза профсоюзов России Евгений Куликов. Он заявил, что профессионалов в этой сфере не хватает, так как новые технологии появляются быстрее, чем обновляются образовательные программы.

При этом, по данным опроса HeadHunter, работодатели недовольны уровнем образования молодых специалистов. 93 % опрошенных заявили, что профессионализм выпускников 2021 года – средний или ниже среднего.

Катунь24