Катунь24: В Барнауле наградили работников медицины, образования и других отраслей

Торжественное мероприятие состоялось во Дворце культуры Барнаула.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Барнауле наградили работников медицины, образования и других отраслей

Государственные награды пяти барнаульцам лично вручил губернатор Виктор Томенко. Он поздравил всех жителей с присвоением Барнаулу в этом году звания «Города трудовой доблести». Глава региона отметил, что впечатления о столице формируют и отношение ко всему Алтайскому краю.

На торжественном собрании глава города Вячеслав Франк и председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич присвоили звание почетного гражданина города художественному руководителю русского камерного оркестра – Алексею Кузнецову.

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