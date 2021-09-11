Катунь24: В Барнауле готовы подавать отопление по заявкам

Специалисты СГК выполнили все основные работы по подготовке систем теплоснабжения в Барнауле, Бийске и Рубцовске к началу отопительного сезона.

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Чтобы потребители начали получать отопление раньше официального старта отопительного сезона, нужно направить в компанию заявку. На первом этапе приоритет в подключении к теплу отдаётся школам, детским садам и больницам. Им подают тепло при наличии технической возможности по заявке в теплосетевое подразделение СГК.

Многоквартирные дома в Барнауле и Бийске также могут подключиться досрочно. У большинства домов такая возможность уже есть. Однако для этого необходимо заручиться согласием о подаче ресурса в дом от других жильцов, собрав кворум из большинства голосов, и направить заявление с подписями проголосовавших на досрочную подачу отопления в свою управляющую организацию (УК или ТСЖ).

В Рубцовске специалисты компании также выполнили все необходимые работы для подключения отопления, однако раньше отопительного сезона получать тепло не получится из-за особенностей системы теплоснабжения города.

Подать заявку на досрочное подключение можно следующими способами:

Бийск: направить письмо по адресу: 659321, г. Бийск, ул. Стахановская, 7 или передать его специалистам в офисе компании по указанному адресу, либо направить на электронную почту: Call-centerstk@sibgenco.ru.

Барнаул: Направить письмо по адресу: 656023, г. Барнаул, ул. Космонавтов, 13 или на электронную почтуbtsk@sibgenco.ru.

Катунь24