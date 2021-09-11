Катунь24: В Барнауле закрыли кафе из-за нарушений санитарных норм

Судебные приставы приостановили деятельность пункта общественного питания «Ташкент», принадлежащего местному предпринимателю.

Фото: пресс-служба УФССП России по Алтайскому краю

Как рассказали в пресс-службе УФССП по Алтайскому краю, при проверки предприятий общественного питания Роспотребнадзором в кафе «Ташкент» были установлены нарушения по отсутствию последовательности технологических процессов, исключающих встречные потоки сырья; в моечных для кухонной и столовой посуды отсутствие вытяжных систем; отсутствия складских помещений для хранения сыпучих продуктов и прочее.

Суд признал руководителя юрлица виновным в совершении административного правонарушения предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ об административных правонарушениях и приостановил деятельность объекта на 15 суток.

На протяжении этого срока судебные приставы будут контролировать исполнение требований решения суда.

Катунь24