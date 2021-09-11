Катунь24: В Госдуму внесён законопроект о пожизненном заключении для педофилов

Инициаторами выступили партия «Единая Россия» и первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

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Согласно законопроекту пожизненное лишение свободы предлагают назначать за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

Кроме того, максимальный срок будет предусмотрен для ранее не привлекавшихся по данным статьям педофилов за аналогичные преступления в отношении двух и более несовершеннолетних, а также на случаи, когда указанное преступление сопряжено с совершением другого тяжкого или особо тяжкого преступления, сообщает ТАСС.

Катунь24