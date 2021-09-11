Катунь24: Врачи бийской больницы получили новые перчатки взамен некачественных

Ранее в соцсетях появилась информация о том, что медики отделения гнойной хирургии городской больницы Бийска получили перчатки, которые даже при незначительном растягивании расползались. Соответствующее видео с комментариями врачей появилось в местных интернет-сообществах.

В Минздраве Алтайского края пояснили, что партию некачественных перчаток приобрели в небольшом объёме. После того, как сотрудники выяснили, что эти изделия низкого качества, их тут же заменили.

«В период проведения закупочных процедур на поставку большого объёма средств индивидуальной защиты рук по разовому договору была закуплена партия маленького объёма. Данная партия средств индивидуальной защиты рук поступила в отделение гнойной хирургии (бийской горбольницы –ред.). Выявив низкое качество изделий, партия была заменена», — рассказали журналистам РИА «Новости» в Минздраве края.

В ведомстве пояснили, что в ближайшее время ожидается поступление перчаток в достаточном количестве.

Прокуратура начала проверку.

Катунь24