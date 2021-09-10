Катунь24: В Алтайском крае встретились представители контрольно-счётных палат из 15 регионов России

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко встретился с участниками межрегиональной конференции по теме взаимодействия органов государственного контроля и новаций в контрольной деятельности. В её работе приняли участие представители счётных палат 15-ти регионов Сибири, Урала, Дальнего Востока и европейской части страны.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае встретились представители контрольно-счётных палат из 15 регионов России

Виктор Томенко подчеркнул, что в Алтайском крае Министерство финансов, краевой парламент и муниципалитеты эффективно взаимодействуют со Счетной палатой региона.

Председатель 7 созыва Алтайского краевого Законодательного Собрания Александр Романенко отметил, что новому составу депутатов, избранных на ближайших выборах, будет передан весь положительный опыт работы со Счетной палатой.

В этом году также скорректировали Закон о контрольно-счетных органах регионов и муниципалитетов. Изменения вступят в силу 30 сентября. Документ обязывает организации предоставлять контролерам рабочее место. Также контролёры будут иметь постоянный доступ к государственным муниципальным информационным системам. Выполнение закона потребует эффективного межведомственного взаимодействия.

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