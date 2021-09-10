Катунь24: В Алтайский край пришли дожди и заморозки

Специалисты Алтайского ЦГМС передают штормовое предупреждение, связанное с предстоящими 10 и 11 сентября заморозками до 2 градусов мороза. Также сохраняется чрезвычайная пожароопасность в большинстве районов региона.

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Так, 10 сентября в крае преимущественно без осадков, местами по северу ночью и днем небольшие дожди, в утренние часы туман. Ветер юго-западный, 3-11 метров в секунду, местами порывы до 14-16 метров в секунду. Температура ночью +3…+8 градусов, местами в предгорьях заморозки до 2 градусов мороза. Днем воздух прогреется до 16-21 градуса тепла. В последующие двое суток небольшие, местами умеренные дожди, по северу и западу могут быть сильные дожди, грозы. Ветер юго-западный, 4-12 метров в секунду, местами порывы до 16-22 метров в секунду. Температура ночью составит +4…+11 градусов, 11 сентября возможны заморозки в предгорьях до -1 градуса, днем +11…+19.

В Барнауле 10 сентября преимущественно без осадков, ветер юго-западный, 3-11 метров в секунду. Температура ночью +4…+9 градусов, днем +17…+19. В последующие двое суток временами дожди, ветер усилится до 7-12 метров в секунду с порывами до 16-17 метров в секунду. Ночью столбики термометров покажут +6…+9, днем +12…+17 градусов.

Катунь24