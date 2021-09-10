Катунь24: В Алтайском крае в Центре общественного наблюдения установили новое оборудование

Подготовка к выборам в депутаты Алтайского краевого Законодательного Собрания и Государственной Думы Российской Федерации идёт полным ходом.

Фото: Катунь 24 Embedded video for В Алтайском крае в Центре общественного наблюдения установили новое оборудование

Задача центра общественного наблюдения — сделать выборы максимально честными и прозрачными. Он будет работать на протяжении трёх дней — 17, 18 и 19 сентября в круглосуточном режиме. Совсем скоро работа здесь закипит, а пока специалисты устанавливают здесь новейшее оборудование.

В одном из залов установят современную камеру с датчиками движения, ночным видением и максимальным разрешением. Кроме того, в нем появятся 8 мониторов, на которых журналисты, наблюдатели от партий и общественные наблюдатели смогут в круглосуточном режиме смотреть за ходом голосования. Там же будет вестись трансляция со всех избирательных участков Алтайского края. А их почти 1800.

Центр общественного наблюдения принимает не только наблюдателей от политических партий, но и общественных наблюдателей. То есть любой желающий может прийти и проследить за работой центра. Но нужно иметь на руках ПЦР-тест, или справку о прививке от COVID-19. Кроме того, нужно надеть маску и соблюдать социальную дистанцию. ЦОН находится по адресу: проспект Ленина, 54.

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