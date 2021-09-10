Катунь24: Виктор Томенко поздравил коллектив Алтайского завода прецизионных изделий с 30-летием со дня образования предприятия

Торжественное мероприятие проходит сегодня, 9 сентября, в Государственной филармонии Алтайского края.

Фото: Правительство Алтайского края Embedded video for Виктор Томенко поздравил коллектив Алтайского завода прецизионных изделий с 30-летием со дня образования предприятия

Алтайский завод прецизионных изделий является одним из локомотивов промышленности региона, входит в пятерку мировых лидеров по производству топливной аппаратуры для дизельных двигателей. «Мы всегда чувствуем и знаем, что коллектив завода АЗПИ делает продукцию, которая дает возможность Алтайскому края быть известным по всему миру. Мы очень гордимся тем, что изделия нашего завода прецизионных изделий сегодня в составе оборудования и механизмов функционируют во всех отраслях мировой экономики. Это очень серьезное, очень важное достижение. В течение трех лет по роду своей деятельности я очень внимательно слежу за показателями работы предприятия. Надо отметить, что постоянный рост даже в самые непростые времена, в течение последних полутора-двух лет, демонстрирует наш завод, являясь локомотивом промышленности, ее инновационной составляющей у нас в Алтайском крае. Это пример для многих предприятий», — отметил Виктор Томенко в своем обращении к работникам, ветеранам и руководству завода прецизионных изделий.

Глава региона отметил большой вклад предприятия в работу по повышению престижа рабочих профессий. Благодаря участию АЗПИ в национальном проекте «Повышение производительности труда» также получены значимые результаты по социально-экономическому развитию города Барнаула и всего Алтайского края. Завод прецизионных изделий реализует ответственную социальную политику, ведет благотворительную деятельность.

Виктор Томенко высоко оценил заслуги руководителя предприятия Виктора Германа, который также ведет результативную работу в Союзе промышленников Алтайского края.

Губернатор выразил благодарность работникам и ветеранам предприятия, пожелав успехов, крепкого здоровья и новых побед. Вручил работникам предприятия государственные награды. Указом Президента Российской Федерации Владимира Путина за заслуги в области машиностроения и многолетнюю добросовестную работу почетного звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» удостоен ведущий инженер-электроник АЗПИ Альберт Киселев.

По указу Губернатора орденом «За заслуги перед Алтайским краем» I степени награжден председатель правления АЗПИ Виктор Герман — за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный вклад в создание производства топливной аппаратуры для дизельных двигателей в Алтайском крае.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм медалью «За заслуги в труде» награжден заместитель председателя правления АЗПИ по перспективному конструированию Владимир Журавлев. Почетной грамотой Правительства Алтайского края награждены шлифовщик АЗПИ Александр Дудкин, заместитель начальника цеха АЗПИ Алексей Смутин.

Благодарностью Губернатора Алтайского края поощрен начальник участка нестандартного оборудования АЗПИ Евгений Тананыхин. За значительный вклад в развитие промышленности Алтайского края премии в сфере промышленности имени Геннадия Саковича за 2021 год удостоен заместитель главного конструктора по опытному производству АЗПИ Анатолий Лебедев.

Катунь24