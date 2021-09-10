Катунь24: В Алтайском крае погиб шахтёр

СК РФ по Алтайскому краю начал проводить проверку.

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Происшествие произошло ночью 9 сентября 2021 года в Змеиногорском районе.

По предварительной информации, 41-летний проходчик осуществлял буровзрывные работы в шахте и при проверке линии технических устройств, упал с высоты около 60 метров в технологический колодец. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

«В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщают в пресс-службе ведомства.

Катунь24