ГОРНЯК22 10.09.2021
Алтайский край

Катунь24: В Алтайском крае погиб шахтёр

Горняк22
8 часов Ago

СК РФ по Алтайскому краю начал проводить проверку.

Фото: pixabay.com

Происшествие произошло ночью 9 сентября 2021 года в Змеиногорском районе.

По предварительной информации, 41-летний проходчик осуществлял буровзрывные работы в шахте и при проверке линии технических устройств, упал с высоты около 60 метров в технологический колодец. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.

«В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщают в пресс-службе ведомства.

Катунь24

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