Катунь24: В Алтайском крае погиб шахтёр
СК РФ по Алтайскому краю начал проводить проверку.
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Происшествие произошло ночью 9 сентября 2021 года в Змеиногорском районе.
По предварительной информации, 41-летний проходчик осуществлял буровзрывные работы в шахте и при проверке линии технических устройств, упал с высоты около 60 метров в технологический колодец. В результате мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью.
«В ходе проверки предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – сообщают в пресс-службе ведомства.