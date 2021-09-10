Катунь24: В Барнауле планируют начать реконструкцию железнодорожного вокзала

Её планируют провести в 2025 году, однако председатель Комитета по обороне Госдумы РФ Владимир Шаманов считает, что начать работы следует раньше.

Фото: официальный сайт Барнаула

Шаманов вместе с главой Барнаула Вячеславом Франком посетил железнодорожный вокзал. По словам Франка, город планирует провести благоустройство прилегающей территории. Так, планируется улучшить систему наружного освещения, проработать организацию парковочного пространства с учетом движения общественного транспорта, заменить дорожное покрытие, выполнить мероприятия по улучшению водоотведения с проезжей части. На разработку проекта благоустройства выделено 2,5 млн рублей.

Владимир Шаманов отметил, что железнодорожный вокзал – это стратегически важный объект.

«Ежедневно услугами железнодорожного вокзала пользуется большое количество жителей и гостей краевой столицы. Барнаульцы не должны ждать так долго, к работам по реконструкции зданий вокзала необходимо приступить раньше. Этот вопрос необходимо проработать с руководством РЖД», — подчеркнул Владимир Шаманов.

По итогам встречи было определено согласовать сроки проведения работ к ноябрю 2021 года, рассказали в администрации города.

Катунь24