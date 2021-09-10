Катунь24: Врачам могут запретить выписывать БАДы

Согласно опросу ОНФ, треть пациентов России не информируют, что БАДы не являются лекарствами.

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Общероссийский народный фронт (ОНФ) обратился к министру здравоохранения России Михаилу Мурашко с предложением запретить врачам выписывать биологически активные добавки (БАДы).

«Рынок биологически активных добавок в России в 2020 году составляет около 74 млрд руб. (вырос на 17 % к 2019 году), причем самая большая часть продаж, более 55 %, приходится на БАДы стоимостью 500 руб. и выше. Опрос пациентов показал: в 30 % случаев перед покупкой БАДов человек не был проинформирован о том, что приобретает не лекарственный препарат, обладающий доказанной эффективностью, а биологически активную добавку»,– цитируют «Известия» отрывок из письма ОНФ.

Как сообщает «Коммерсантъ», аптечные продажи БАДов в первой половине 2021 года выросли на 10 %, до 38,2 млрд руб. год к году. В итоге доля БАДов в аптечном обороте выросла на 0,5 %.

Катунь24