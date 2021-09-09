Катунь24: В голову Стрельца может прийти фантастическая идея, а в душе Рыб проснется Отелло. Гороскоп на 9 сентября

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на 9 сентября.

Творческий потенциал Овна достигнет максимума! В этот день ему не только окажутся по плечу многие сложные дела и вопросы, но главное, будет настроение ими заниматься. Сегодня у Овна есть шанс довести до ума какие-то из своих проектов, получив достойные результаты за свои труды. Впрочем, об отдыхе сегодня тоже не надо забывать, а то недолго и перегреться.

Перед Тельцом редко будет возникать дилемма «хочу-не хочу». На первом месте будет стоять слово «надо». При этом любые свои обязанности Тельцу сегодня захочется исполнить не просто хорошо, но желательно лучше, чем другие. Очень неплохо использовать энергию этого дня, продемонстрировав всем (особенно начальству) свою работоспособность и энтузиазм. Вот только не переусердсвтвуйте, чтобы выскочкой не прослыть.

Ничто не сможет испортить Близнецам настроения больше, чем нахальные выскочки с завышенной самооценкой. В течение дня на их пути то и дело будут попадаться всякие личности, которые будут пытаться оттеснить Близнецов на второй план или как-либо затмить их достоинства. Звезды гороскопа предупреждают, что вероятность столкнуться с такими выскочками сегодня очень высока. Впрочем, не стоит обращать на них внимания, тем более, что талантов у Близнецов из-за них меньше не станет.

Раку лучше не ходить в гости к тем, у кого квартира побогаче или побольше. Даже самые воспитанные и правильные из Раков в этот день не смогут избежать уколов банальной, но очень острой зависти! Вообще же звезды гороскопа сегодня будут склонять Рака к тому, чтобы прикупить для дома что-нибудь нужное, красивое и главное – чтобы ни у кого из знакомых такого не было!

Лев рискует стать жертвой собственной непоседливости. Многочисленные идеи и планы будут настолько разрывать его мозг, что он способен потратить все свои физические и моральные силы в бесплодных попытках реализовать их все одновременно. При таком раскладе Льву полезно не гнаться за всеми зайцами сразу, а выбрать среди них одного – посимпатичнее.

Дева рискует поддаться соблазну посчитать деньги в чужих карманах. Однако делать это категорически не рекомендуется! В противном случае, весь день может пойти наперекосяк. Особенно Деве следует избегать финансовых и имущественных споров, в том числе судебных. Эмоций сегодня будет много, а вот толку, увы, нет. Лучше уж переключить свою энергию на любовные игры: здесь есть все шансы добиться отличных результатов.

Весы могут осознать, что ревность – чувство внезапное, и ревновать можно ко всему, что хоть как-то движется. Расслабьтесь, через день-другой от этого чувства не останется и следа, а вот поддавшись своей ревности сегодня, вы рискуете наломать немало дров. Лучше направьте свою кипучую энергию на что-либо позитивное, ну, к примеру, уборку сделайте или шопингом займитесь.

Взгляды Скорпиона будут радикально отличаться от взглядов всех остальных. Скорпиону будет непонятен и подозрителен кипучий энтузиазм окружающих. Еще более подозрительными будут казаться ему попытки заразить этим энтузиазмом его самого. Во всяком случае, ни в какие общественные мероприятия Скорпион по своей воле влезать сегодня будет не настроен, предпочитая тратить энергию исключительно на решение своих собственных задач.

В голову Стрельца может прийти совершенно невообразимая, фантастическая идея! И на первый, и на второй взгляд эта идея будет выглядеть совершенно невозможной, однако именно ее Стрельцу сегодня и захочется воплотить в жизнь. Все остальное будет казаться ему слишком банальным, скучным и пресным. Самое забавное, что именно эта фантастическая идея, в отличие от других, сегодня имеет хорошие шансы реализоваться.

Козерог способен показать в своих делах очень неплохие результаты! Вопросы, которые в другие дни могли бы вызывать скуку, будут решаться с огоньком. Сегодня даже в занятии обычной бухгалтерией Козерог может испытать что-то вроде вдохновения и творческого подъема! Вот и используйте этот день для тех дел, на которые раньше не хватало ни терпения, ни энтузиазма.

Девизом дня у Водолея станет: «Быстрее, выше, сильнее!». Весь день он будет испытывать желание если и не посоревноваться с кем-либо напрямую, то хоть в чем-то оказаться лучше других. И дело здесь отнюдь не в хвастовстве. Для Водолея все это будет носить характер игры, в которой ему хочется не похвастаться, а сделать что-то лучше. Что в этом плохого? Единственное, за что Водолею сегодня ни в коем случае нельзя браться – это за азартные игры: затянет!

В душе Рыб проснется Отелло! Весь день поведение любимого человека будет казаться Рыбам подозрительным, а признаки вероятной неверности станут мерещиться на каждом углу. Если не желаете, чтобы ревность поселилась в вашей душе надолго, постарайтесь как-нибудь урезонить свою подозрительность. Поверьте, реальных поводов для ревности сегодня нет. Ну, или почти нет.

По материалам сайта Гороскоп 1001

Катунь24