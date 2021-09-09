Катунь24: В музее Алтайского края откроется уникальная выставка космической фотографии

11 сентября 2021 года в рамках Всероссийской акции «Культурная суббота» в Алтайском государственном мемориальном музее Г.С. Титова пройдут мероприятия, посвящённые дню рождения лётчика-космонавта Германа Степановича Титова.

Фото: pixabay.com

В этот день посетители музея побывают на музейной программе «Великий сын Алтая», где состоится презентация новой книги «Люди и космос: Звездные судьбы», переданной в дар музею младшей дочерью известного алтайского космонавта – Галиной Германовной Титовой.

Кроме того, каждый желающий сможет почувствовать себя настоящим испытателем лётной техники, переодевшись в высотно-компенсирующий костюм летчика, и поучаствовать в фотосессии. Во время экскурсии в Дом детства Германа Титова, который ласково называют «Ласточкино гнездо», гостям праздника будет предоставлена возможность полистать старый семейный альбом, послушать патефон и угоститься душистым чаем.

Одним из главных событий праздника станет открытие выставки космической фотографии «Земля в иллюминаторе», которая уже была представлена в Москве, Калуге, Красноярске и Железногорске. Выставка посвящена 60-летию полётов Ю.А. Гагарина и Г.С. Титова.

«Впервые на Алтае будут представлены фотоработы десяти российских космонавтов, выполненные с применением специальной фотобумаги и инновационных технологий – 3D стерео-вариоизображения, а также первые фотографии Земли, сделанные из космоса Г.С. Титовым», – сообщает пресс-служба краевого Министерства культуры.

Выставку космической фотографии «Земля в иллюминаторе» жители Алтайского края смогут посетить в музее с 11 по 19 сентября 2021 года.

Катунь24