Катунь24: В Барнауле наградили горожан, внесших большой вклад в развитие города

В преддверии Дня города, который отпразднуют 11 сентября, в администрации Барнаула началась серия торжественных встреч по вручению наград жителям, добившимся высоких результатов в профессии.

Фото: официальный сайт Барнаула

Первыми чествовали представителей транспортной отрасли, сфер дорожного хозяйства, благоустройства, гражданской обороны, юридических профессий, рассказали в администрации города.

С поздравлениями и словами благодарности за труд от имени главы города Вячеслава Франка и всего коллектива мэрии к гостям обратился первый заместитель главы администрации Барнаула Анатолий Воронков.

Среди тех, кому вручили Благодарность Губернатора Алтайского края, — водитель грузового автомобиля МБУ «Благоустройство и озеленение» Барнаула Христиан Миллер. Он трудится в сфере благоустройства с 1985 года. В компании о награжденном отзываются как об ответственном работнике, он добросовестно и качественно выполняет свои профессиональные задачи, содержит рабочий автомобиль в образцовом порядке.

С заслуженными наградами и Днем города приглашенных поздравил заместитель председателя комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Алтайского краевого Законодательного Собрания Анатолий Суворов.

«Барнаул хорошеет день ото дня. Радует, что в решении всех важных для города вопросов все чаще участвуют жители», — отметил он.

Для гостей праздничной церемонии с музыкальными номерами выступили лучшие артисты города.

Катунь24