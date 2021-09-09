Катунь24: В Барнауле начали строить многоэтажку среди аварийных бараков

16-этажный дом на 100 квартир появится на улице Советской Армии, 60.

Фото: barnaulkapstroy.ru

Земельный участок, на котором строится новое жилое здание, до 2018 года принадлежал компании «Барнаулкапстрой». Застройщик спроектировал дом и получил разрешение на строительство, но затем передал участок другой компании. Спустя три года здесь начались работы.

Как сообщает Amic.ru, строительством объекта занимается компания «ДС-Инвестстрой». Работы с 2018 по 2021 г. здесь не велись, потому что у компании попросту не было денег.

16-этажный дом возведут по монолитной технологии. Сдать ЖК девелопер планирует в 2023 году.

Катунь24