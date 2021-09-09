Катунь24: В мэрии Барнаула прошла презентация транспортной карты «Тройка»
В администрации города обсудили предложение ПАО «Сбербанк» о сотрудничестве и реализации совместных транспортных проектов.
Фото: barnaul.org
Как сообщают в пресс-службе мэрии, презентация состоялась в режиме видеоселектора. В ней приняли участие представители городской администрации, управляющий Алтайским отделением банка, руководители профильных комитетов города, Горэлектротранса и Центртранса, а также сотрудники «Сбера».
Представители банка рассказали, что «Тройкой» уже оплачивают проезд в Москве, Московской и Тульской областях. Также пилотный проект реализуется в Хабаровском и Пермском краях, Ярославской области, Ульяновске.
Главная цель проекта – повышение качества обслуживания пассажиров общественного транспорта.
По итогам встречи первый заместитель главы мэрии Барнаула Анатолий Воронков поручил профильным комитетам изучить особенности использования данной платёжной системы.