Катунь24: В мэрии Барнаула прошла презентация транспортной карты «Тройка»

В администрации города обсудили предложение ПАО «Сбербанк» о сотрудничестве и реализации совместных транспортных проектов.

Фото: barnaul.org

Как сообщают в пресс-службе мэрии, презентация состоялась в режиме видеоселектора. В ней приняли участие представители городской администрации, управляющий Алтайским отделением банка, руководители профильных комитетов города, Горэлектротранса и Центртранса, а также сотрудники «Сбера».

Представители банка рассказали, что «Тройкой» уже оплачивают проезд в Москве, Московской и Тульской областях. Также пилотный проект реализуется в Хабаровском и Пермском краях, Ярославской области, Ульяновске.

Главная цель проекта – повышение качества обслуживания пассажиров общественного транспорта.

По итогам встречи первый заместитель главы мэрии Барнаула Анатолий Воронков поручил профильным комитетам изучить особенности использования данной платёжной системы.

Катунь24