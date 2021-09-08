Катунь24: В Алтайском крае задержали браконьера, незаконно добывавшего краснокнижную рыбу

Транспортные полицейские поймали 58-летнего жителя Быстроистокского района.

Фото: Алтайское ЛУ МВД России на транспорте

В ходе проведения рейда на реке Ануй был задержан мужчина, который с помощью запрещённых «самоловов» занимался незаконным выловом рыбы.

Браконьер выловил 13 экземпляров стерляди, которая находится в Красной книге Алтайского края. Своими действиями нарушитель нанёс ущерб водным биологическим ресурсам Российской Федерации на сумму около 60 тысяч рублей, рассказали в Алтайском линейном управлении МВД России на транспорте. Рыбу, орудия лова и моторную лодку у мужчины изъяли.

Возбуждено уголовное дело по статье 256 УК РФ (незаконный вылов водных биологических ресурсов). Браконьеру теперь грозит лишение свободы на срок до двух лет и крупный денежный штраф.

Катунь24