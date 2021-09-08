Катунь24: В Первомайском районе отремонтируют три детских сада

В рамках краевой инвестиционной программы в 2021 году будет проведен капитальный ремонт зданий детских садов «Колосок» в селе Сорочий Лог, «Зернышко» – в Логовском, «Сказка» – в Первомайском.

Фото: Министерство образования и науки Алтайского края

В детских садах заменят кровлю, утеплят наружные стены, заменят окна и двери, реконструируют крыльцо и отмостки по периметру зданий.

В «Сказке» села Первомайское уже выполнили часть работ: осуществили монтаж кровли, заменили окна, частично отремонтировали фасад, сообщают в пресс-службе краевого Министерства образования и науки.

«Фасад здания преображается с каждым днём, он заиграл новыми красками. Все сотрудники, воспитанники, их родители с нетерпением ждут окончания ремонта и открытия обновленного детского сада», – рассказывает заведующая детским садом «Сказка» Надежда Каркавина.

На капитальный ремонт детских садов Первомайского района в этом году выделили более 18 млн рублей из краевого и районного бюджетов.

Катунь24