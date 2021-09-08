Катунь24: В ПФР рассказали, на что тратят материнский капитал семьи Алтайского края

С начала действия программы краевым пенсионным ведомством уже выдано более 196 тыс. сертификатов на материнский капитал.

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«С начала 2021 года сумма материнского капитала проиндексирована на 3,7%. Размер капитала составляет 483 881,83 руб. на первого ребёнка, а при рождении (усыновлении) второго ребёнка капитал увеличится на 155 550 руб. Для семей, у которых первый ребенок был рожден до 2020 года, а в 2020-2021 году родится второй ребенок, сумма маткапитала составит 639 431,83 руб.», – уточняет заместитель управляющего Отделением ПФР по Алтайскому краю Наталия Мочалова.

Как сообщают в пресс-службе ведомства, стабильно самым популярным способом распоряжения средствами маткапитала остаётся улучшение жилищных условий. Только в текущем году его выбрали свыше 9 тысяч семей, а за весь период – более 161 тысячи.

Больше 10 тысяч семей направили средства на образование детей. Ежемесячная выплата семьям с низким доходом востребована почти у 6 тысяч владельцев сертификатов. На будущую пенсию мамы средства материнского капитала направили 85 алтайских семей, а на адаптацию и интеграцию в общество детей-инвалидов – 1.

Катунь24