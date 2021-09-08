Катунь24: В Иркутской области произошло землетрясение

6 сентября 2021 года на границе Иркутской области и Бурятии зарегистрировали землетрясение магнитудой 7,6.

Фото: pixabay.com

В Иркутской области зарегистрировали землетрясение силой 3-4 балла, которое произошло в 15:47 на границе с Окинским районом Республики Бурятия. Также толчки ощущались в восьми районах Иркутской области.

По информации РИА Новости, интенсивность в эпицентре составила 7,6 балла, магнитуда – 5,6. В Иркутске – 3-4 балла, в Нижнеудинске – 3. Такая же сила наблюдалась в Шелеховском, Ангарском, Усольском, Зиминском, Заларинском, Черемховском районах.

Позже сообщили о втором землетрясении магнитудой более 5 баллов, которое было зафиксировано в Нижнеудинском районе.

Местные жители активно делятся видео с качающимися люстрами в соцсетях.

Катунь24