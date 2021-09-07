Катунь24: В Барнауле пройдёт интерактивная выставка LEGO в формате квеста

Барнаульцев приглашают посетить уникальную выставку «Корпорация кубиков», которая пройдёт с 10 сентября по 7 ноября в ТРК «Арена».

Фото: pixabay.com

Детей ждёт встреча с любимыми героями мультфильмов и кино, выполненных из деталей легендарного конструктора. Организаторы выставки позаботились и о том, чтобы увлечь родителей: папе с сыном можно поиграть в приставку Dendy, а маме с дочкой посетить шатер Жасмин, загадать желание и сделать селфи.

Также гостей ждёт история создания LEGO, мастер-классы, а также возможность получить именной диплом в подарок.

Даты выставки: с 10 сентября по 7 ноября 2021 года. Барнаул, Павловский тракт, 188, ТРК «Арена», 1 этаж. Ежедневно с 10:00 до 22:00.

Стоимость билетов от 390 до 590 рублей.

Подробная информация по ссылке.

0+

Катунь24