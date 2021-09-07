Катунь24: Встретила 95 лет в ковидном госпитале: как алтайская пенсионерка лечилась от коронавируса

Мария Матвеевна Холодкова — одна из самых возрастных пациентов, которых вылечили от коронавирусной инфекции в Алтайском крае. Подробности в сюжете нашего корреспондента Анастасии Меньшаковой.

Фото: Катунь 24 Embedded video for Встретила 95 лет в ковидном госпитале: как алтайская пенсионерка лечилась от коронавируса

Спустя девять месяцев после выписки 95-летняя Мария Холодкова всё ещё проходит диспансеризацию. В ковидный госпиталь барнаульской горбольницы № 5 попала в ноябре прошлого года. Подозревали ОРВИ, оказалась коронавирусная инфекция, осложненная двусторонней пневмонией. Поражение легких — 50 %. Но через месяц пенсионерка вернулась домой.

Мария Матвеевна — ребёнок войны, ветеран труда. До пенсии работала нормировщиком на заводе «Трансмаш». Трудности её не пугают, по жизни идёт с песней. Но когда заболела ковидом, забеспокоилась, что в её возрасте это опасно.

После выписки Марии Матвеевне сложно выходить из дома, но о здоровье заботиться нужно. Выполняет дневную норму активности на тренажёре. Его подарили сыновья на день рождения.

Недавно Мария Матвеевна сделала прививку от COVID-19, чтобы обезопасить себя и родных. У неё четыре сына, семеро внуков и десять правнуков.

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