Катунь24: Все учителя России получат планшеты к 2024 году

Всех российских учителей планируется обеспечить современными планшетами с доступом к электронному журналу к 2024 году, сообщает РИА «Новости».

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«Очень важно к 2024 году обеспечить всех учителей современными цифровыми планшетами с доступом к электронному журналу, цифровому образовательному контенту», – заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Также министр напомнил, что со следующего года школьники старших классов получат возможность бесплатного углубленного изучения языков программирования. Обучение предполагается проводить в дистанционном режиме или в специализированных центрах.

Катунь24