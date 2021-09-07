ГОРНЯК22 08.09.2021
Алтайский край

Катунь24: Все учителя России получат планшеты к 2024 году

Горняк22
18 часов Ago

Всех российских учителей планируется обеспечить современными планшетами с доступом к электронному журналу к 2024 году, сообщает  РИА «Новости».

Фото: pexels.com

«Очень важно к 2024 году обеспечить всех учителей современными цифровыми планшетами с доступом к электронному журналу, цифровому образовательному контенту», – заявил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Также министр напомнил, что со следующего года школьники старших классов получат возможность бесплатного углубленного изучения языков программирования. Обучение предполагается проводить в дистанционном режиме или в специализированных центрах.

Катунь24

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