Катунь24: В Алтайском крае расширят 15 км Чуйского тракта до конца этого года

В 2021 году на территории Алтайского края в нормативное состояние приведут более 320 км региональных дорог.

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В ходе рабочей поездки в Алтайский край 3 сентября заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Виктор Тимофеев обсудил с губернатором края Виктором Томенко перспективы развития дорожной сети субъекта, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«В этом году федеральная поддержка дорожных проектов Алтайского края превышает 2,3 млрд рублей. Уверен, что регион справится с поставленными задачами», ‒ отметил Виктор Тимофеев.

В 2021 году на территории Алтайского края в нормативное состояние планируют привести 109 объектов общей протяженностью более 320 км. На реализацию нацпроекта направят 4,98 млрд рублей, из них 1,49 млрд ‒ средства федерального бюджета.

В качестве приоритетных направлений развития федеральной дорожной сети в Алтайском крае на ближайшие годы выделили расширение Чуйского тракта и приведение в нормативное состояние трассы А-321 Барнаул – Павловск – граница с Республикой Казахстан.

Отмечается, что программа по расширению Чуйского тракта также будет продолжена. С опережением на год планируется открыть движение по реконструированному пятикилометровому участку автодороги на границе Тальменского и Первомайского районов (км 173 – км 183). Новая четырёхполосная трасса предусматривает разделительное барьерное ограждение, линии электроосвещения и подземный пешеходный переход. Работы на следующем отрезке длиной 5 км, где возведут двухуровневую транспортную развязку, завершатся осенью 2022 года.

Кроме того, осенью введут в строй трёхкилометровый участок в Троицком районе – здесь построят третью полосу на подъемах. Таким образом, 15 км Чуйского тракта в Алтайском крае расширят до конца этого года.

Катунь24