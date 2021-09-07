Катунь24: В Красноярске «медсёстры» грабили пенсионеров под видом обследования на COVID-19

На двух жительниц Омска и Новосибирска завели уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража).

Фото: pixabay.com

По данным следствия, с 24 по 26 января 2021 года обвиняемые представлялись медицинскими работниками и под предлогом проведения осмотра на наличие заболевания COVID-19 незаконно проникали в квартиры пенсионеров. Пока одна из женщин отвлекала хозяев квартиры, делая вид, что проводит медосмотр, вторая искала и похищала деньги и золотые украшения.

Преступления были совершены в Железнодорожном, Центральном и Советском районах Красноярска. В общей сложности женщины похитили свыше 150 тыс. руб., сообщается в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Катунь24