Катунь24: В Алтайском крае женщина нашла гранату времён Первой мировой войны

На место обнаружения опасной находки прибыла группа разминирования ОМОН Управления Росгвардии по Алтайскому краю.

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В отдел полиции обратилась жительница села Плотниково Каменского района, которая сообщила, что в поле, за селом обнаружила предмет, похожий на гранату.

Изучив предмет, специалисты установили, что он является британской осколочной гранатой системы Миллса, производство которой осуществлялось в период Первой мировой войны. Боеприпас был уничтожен накладным зарядом, сообщают в ведомстве.

Катунь24