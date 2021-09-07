Катунь24: В барнаульской Мизюлинской роще снесут 3 старых тополя и посадят 140 новых деревьев

Решение о сносе деревьев было принято совместно с местными жителями.

Фото: официальный сайт Барнаула

Глава Барнаула Вячеслав Франк провёл выездное совещание в Мизюлинской роще, благоустройство которой выполняется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В ходе встречи с жителями микрорайона, активно участвующими в благоустройстве общественной территории, обсудили ход работ и качество их выполнения.

Разработчики и представители власти, ответственные за реализацию проекта благоустройство, часто шли навстречу жителям, прислушивались к предложениям, и как результат – все принципиальные изменения были учтены, проект стал таким, каким его хотели видеть жители, считает представитель инициативной группы Людмила Пожидаева.

На встрече граждане также внесли дополнительные предложения по обеспечению безопасности на объекте. Например, недалеко от детской площадки растут три тополя, которые могут быть потенциально опасными в случае неблагоприятных погодных условий, поэтому было принято решение о сносе данных деревьев.

Как сообщили в администрации города, в настоящее время на завершающем этапе находится установка поребрика, устройство плиточного покрытия дорожек, ведётся монтаж наружного освещения. Всего будет установлено порядка 130 фонарей. Затем предстоит выполнить работы по укладке асфальта, устройству детских игровых и спортивных площадок, установить 6 камер видеонаблюдения и малые архитектурные формы. При этом учтено одно из главных пожеланий жителей микрорайона – сохранить сложившийся облик рощи и максимальное количество деревьев.

Осенью в Мизюлинской роще высадят почти 140 деревьев. Завершить все работы на объекте планируется в середине октября.

На благоустройство рощи в рамках программы «Формирование современной городской среды города Барнаула» было выделено 60 млн рублей. Всего в период с 2018 по 2021 год за счёт средств федерального, краевого и городского бюджета в Барнауле благоустроено 14 общественных территорий общей стоимостью 500 млн рублей.

Катунь24