Катунь24: В Барнауле начали асфальтировать мост на улице Челюскинцев

Сейчас дорожники укладывают нижний слой асфальтобетонного покрытия, затем уложат верхний.

Фото: Администрация Барнаула

Также в ближайшее время рабочие приступят к укладке асфальта на пешеходных дорожках и установят линии освещения.

Ремонт моста начали 1 февраля 2021 года. Работы проводят в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Рабочие полностью снесли старое сооружение и перенесли все коммуникации. Стоимость работ составляет 87,8 миллиона рублей.

На сайте администрации Барнаула отмечают, что после реконструкции ширина проезжей части нового моста составит 9 метров, пешеходных тротуаров – 2,25 метра, длина сооружения порядка 66 метров.

Согласно контракту реконструкцию должны завершить 1 ноября, но подрядчик гарантирует сдать объект в сентябре.

Катунь24