Катунь24: В Алтайском крае набирает обороты программа «Семейная ипотека» 

Об этом сегодня, 6 сентября, сообщила министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина на аппаратном совещании Правительства региона.

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Министр напомнила, что 23 августа по поручению Президента России Владимира Путина продлено действие программы «Семейная ипотека». С ее помощью семьи с детьми могут улучшать жилищные условия за счет льготного кредитования, разницу между льготной и рыночной ставкой банкам компенсирует государство.

В 2021 году программу расширили — теперь кредит могут взять семьи с одним ребёнком, рождённым после 1 января 2018 года. Кредиты по льготной ставке до 6 % годовых на покупку жилья или строительство частного дома можно будет получить до 31 декабря 2023 года.

Всего в Алтайском крае «Семейной ипотекой» уже воспользовалась 1801 семья с детьми (2021 год – 413 семей, 2020 год – 754 семьи, 2019 год – 554 семьи, 2018 год – 80 семей).

Решение об изменении условий кредитования призвано помочь большему числу семей в приобретении собственного жилья.

Информация о том, как принять участие в программе «Семейная ипотека», размещена на сайте gosuslugi.ru.

Катунь24