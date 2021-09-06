Катунь24: В Барнауле вместо популярного кафе «Ку-ку» открыли супермаркет федеральной сети

Само кафе при это переехало в другое помещение этого же здания.

Фото: instagram.com/teplyakovster

Новость барнаульские СМИ узнали из Instagram-аккаунта алтайского журналиста и писателя Сергея Теплякова. Он сфотографировал дверь с вывеской «Пятерочка», украшенную кипой разноцветных воздушных шаров.

«Во как: вместо кафе быстрого питания «Ку-Ку», когда-то крайне популярного, открылась «Пятерочка!», – написал Сергей Тепляков в посте.

Само кафе, при этом, из здания окончательно не уехало: теперь вход в него находится с боковой стороны.Кроме того, журналист отметил, что в этом же здании есть и банкетный зал.

Согласно данным 2gis.ru, на данный момент в городе находится 42 филиала этой федеральной сети российских продуктовых магазинов. Основана «Пятерочка» была в 1999 году.

Катунь24