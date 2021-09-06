Катунь24: В Барнауле обнаружили тело мужчины с ножевым ранением

Предположительно он скончался от нанесенного ножом удара.

Фото: pixabay.com

Труп обнаружили сегодня, 5 сентября 2021 года, около 8:35 утра, в Железнодорожном районе Барнаула. Информация об этом появилась в паблике «Инцидент Барнаул».

Он находился в квартире по адресу: улице Восточная, 100 Б. В городской группе сообщают, что у мужчины обнаружили признаки насильственной смерти: предположительно неизвестный нанес ему ножевое ранение, от которого потерпевший скончался. Сейчас подозреваемого в убийстве человека разыскивают.

«В совершении данного преступления подозревается и разыскивается мужчина, на вид ему 40 лет, рост 170-175, худощавого телосложения, волос темный, средней длины. Был одет в черную рубашку с длинным рукавом и черные спортивные штаны», – указали в «Инцидент Барнаул»,

Катунь24