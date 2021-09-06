Катунь24: В Барнауле продают участок под автодром

Стартовая цена, равная размеру годовой оплаты аренды, начинается со 124 900 рублей.

Фото: Алтайский портал недвижимости

Участок земли находится в Барнауле по адерсу: ул. Антона Петрова, 269. Его площадь составляет 0,26 га, он предназначен для обустройства площадок автодрома, сообщает Алтайский портал недвижимости со ссылкой на Фонд имущества Алтайского края.

Новый инвестор сможет снять земли сроком на пять лет, за это время он должен выполнить условия договора. Разрешенное для участка использование: спорт, категория – земли населенных пунктов. При этом на участке не предусмотрено строительство новых капитальных зданий и сооружений.

Кроме того, площадка находится в центре новой коттеджной застройки поселка Солнечная поляна – на пересечении с ул. Геодезической. Он окружен усадьбами, таунхаусами, лесополосой и граничит с проезжей частью, уточняют на Алтайском портале недвижимости.

Стартовая цена (начальный размер годовой арендной платы) начинается от 124 900 рублей. Торги пройдут 29 сентября 2021 года.

Катунь24